«Укргазвыдобування» взяла у «Альфа-Банка» 50 млн долл. кредита

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» привлекла у «Альфа-Банка» кредит на 50 млн долл. для закупки природного газа и пополнения оборотных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Согласно сообщению, банк предоставил кредит сроком на 12 месяцев.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Укргазвыдобування» в январе-сентябре 2013 года увеличила добычу газа до 11,341 млрд кубометров, что на 1% превысило объем добычи за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков.

Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».