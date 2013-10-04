«ОККО-Нефтепродукт» получит контроль над Petrol Group

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «ОККО-Нефтепродукт» (г. Львов), входящей в структуру концерна «Галнафтогаз», на приобретение более 75% акций частной компании Petrol Group (г. Ивано-Франковск).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно информации, приведенной на официальном сайте Petrol Group, компания была основана в 2008 году и зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Компания занимается торговыми операциями на рынке нефтепродуктов Украины.

Также АМКУ предоставил разрешение еще одной компании, входящей в концерн «Галнафтогаз», «ОККО-Бизнес» на приобретение более 50% акций предприятия «ТУВАР» (г. Ивано-Франковск).

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «ОККО-Нефтепродукт» (г. Львов) взять в субаренду три АЗС в Киевском регионе.

Сеть АЗК «ОККО» - одна из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, в состав которой сегодня входит свыше 380 автозаправочных комплексов во всех регионах страны. В составе сети «ОККО» работает 9 нефтебаз и 12 аккредитованных лабораторий контроля качества нефтепродуктов. Ее собственный парк автоцистерн насчитывает более 140 единиц техники.