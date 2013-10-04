Кабмин утвердил проект строительства ЛЭП «Западноукраинская – Богородчаны» за 306 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства линий электропередачи (ЛЭП) 330 кВ в направлении «Западноукраинская – Богородчаны» с общей сметной стоимостью 305,692 млн грн.

Об этом говорится в информационном бюллетене КМУ.

Согласно сообщению, общая протяженность линии — более 103 км, в ее составе будет построен новый участок длиной 43,19 км, в то же время будет реконструировано 60,79 км уже существующего.

«Эксперты отмечают, что реконструкция и строительство ЛЭП позволят увеличить общую пропускную способность электрических связей Западного региона Украины и повысит надежность энергоснабжения Ивано-Франковска. Для этого, в частности, будут реконструированы подстанции 330 кВ «Богородчаны» и 750 кВ «Западноукраинская», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Воздушная линия 330 кВ Западноукраинская – Богородчаны» была построена для увеличения возможностей выдачи мощности Ривненской атомной электростанции на величину до 700 МВт и повышения надежности электроснабжения потребителей Ивано-Франковской области. Линия электропередачи берет начало во Львовской области (г. Ходоров) и заходит на территорию Ивано-Франковской области (пгт Богородчаны).

В 2012 г. на модернизацию, реконструкцию и техническое переоснащение электросетей НЭК «Укрэнерго», занимающаяся диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередачи Украины, направила свыше 850 млн грн.