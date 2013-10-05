Нефть дорожает из-за шторма в Мексиканском заливе

Мировые цены на нефть в пятницу выросли на фоне опасений рынка относительно того, что тропический шторм "Карен" может привести к сокращению поставок из Мексиканского залива, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil повысилась на 0,46 доллара - до 109,46 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,53 доллара - до 103,84 доллара за баррель.

Энергетические компании, занимающиеся добычей нефти и газа в акватории Мексиканского залива, останавливают работу ряда объектов, которые оказались на пути шторма "Карен". Так, BHP Billiton сообщила о полной эвакуации сотрудников с двух платформ в заливе, где добывается пятая часть всей нефти США. В то же время, Royal Dutch Shell, BP и Chevron пока заявляют о лишь частичной эвакуации персонала, которая не приведет к снижению объемов суточной добычи.