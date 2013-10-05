«Киевэнерго» заявляет, что не может самостоятельно профинансировать отопительный сезон

В ПАО "Киевэнерго" заявляют, что не имеют достаточного количества средств для самостоятельного финансирования нынешнего отопительного сезона из-за непогашенных долгов прошлых лет.

Как говорится в заявлении, переданом агентству УНИАН компанией, в текущем году из-за рекордно низкой для октября температуры специалисты "Киевэнерго" продолжают работать в круглосуточном режиме, подключая ежедневно к отоплению 1300 - 1600 потребителей (жилых домов, объектов соцсферы), в то время, как в предыдущие годы за сутки подключалось 1000 потребителей.

"С технической точки зрения проблем с подачей теплоносителя практически не существует. В межотопительный период были проведены масштабные работы по замене изношенных участков трубопроводов", - отмечается в заявлении. При этом его авторы поясняют, что, в частности, в этом году согласно инвестиционной программе компания инвестировала в развитие и модернизацию теплового блока, в том числе замену наиболее изношенных тепловых сетей, около 270 млн грн.

"Однако на сегодняшний день остается главная проблема, ставящая под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона в столице. Это нерешенный вопрос по долгам за потребленный газ прошлых периодов", - подчеркивают в "Киевэнерго". Так, по состоянию на 1 октября задолженность компании перед НАК «Нафтогаз Украины» составила 2,1 млрд грн, тогда как общая задолженность потребителей за потребленную тепловую и электрическую энергию перед "Киевэнерго" достигает 2,263 млрд грн, а некомпенсированная разница в тарифах на тепловую энергию - 1,588 млрд грн.

«Из-за задолженности бюджета по компенсации разницы в тарифах перед компанией, а также несвоевременных расчетов потребителей, особенно бюджетной сферы, за электрическую и тепловую энергию, «Киевэнерго» не может обеспечить своевременные расчеты за потребленный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в документе.

Тем не менее, в компании заверяют, что продолжается оперативное подключение к теплу столичных потребителей. В частности, в течение 5 суток с начала отопительного сезона по состоянию на утро 5 октября специалисты «Киевэнерго» в пределах своей ответственности подключили к централизованному отоплению 5655 потребителей.