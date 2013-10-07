Возобновлена добыча нефти на казахстанском Кашагане

Возобновлена добыча на гигантском нефтегазовом месторождении Кашаган в казахстанской части Каспийского моря, вынужденно приостановленная в конце сентября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство нефти и газа Казахстана.

Добыча нефти на Кашагане, начатая 11 сентября, была приостановлена 25 сентября из-за выявленных неполадок на газопроводе. Как ранее заявлял министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин, приостановка добычи не должна повлиять на сроки выхода на коммерческую добычу в объеме 75 тысяч баррелей в сутки, запланированные на октябрь 2013 года.

"Шестого октября после завершения ремонтных работ скважины на Кашаганском месторождении были открыты, добыча возобновлена без осложнений", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, незначительная утечка газа была обнаружена 24 сентября в ходе плановой проверки газопровода, идущего с Острова D на завод "Болашак", в 2,5 километрах от завода в районе санитарно-защитной зоны. "Проведено расследование в соответствии с требованиями техники безопасности. Превышение допустимого уровня сероводорода в атмосферном воздухе не выявлено, из людей никто не пострадал", - сообщается в пресс-релизе.

"На настоящий момент причина установлена, ремонтные работы завершены. Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями республиканских и международных правил техники безопасности", - говорится в сообщении.

В проекте принимают участие "Казмунайгаз", итальянская Eni, американская ExxonMobil, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, французская Total и японская Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC. Геологические запасы месторождения оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей. На Кашагане есть также крупные запасы природного газа - более 1 триллиона кубометров. В первые дни на месторождении добывалось порядка 40 тысяч баррелей нефти в сутки.