Россия предлагала Украине белорусский сценарий консорциума по управлению ГТС – Бойко

Россия в переговорах с Украиной по созданию консорциума по управлению украинской газотранспортной системой предлагала для реализации белорусский сценарий.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».

«Те модели, которые нам предлагали, они, к сожалению, были ориентированы на белорусский сценарий», - сказал Бойко.

При это он подчеркнул, что позиция Украины в переговорах с Россией по созданию консорциума заключалась в том, что условия сторон должны быть равными.

Напомним, в 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.