Нефть дешевеет из-за возобновления добычи в Мексиканском заливе

Цены на нефть снижаются в связи с возобновлением добычи в Мексиканском заливе после тропического шторма, сообщает "Рейтер".

В 9.45 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,35 до $109,11 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,50 до$103,34 за баррель. На прошлой неделе нефть Brent подорожала на 0,8%, а WTI - на 0,9%.

Нефтегазовые компании в Мексиканском заливе на прошлой неделе сократили добычу на две трети под угрозой тропического шторма "Кэрен", но вечером субботы шторм ослаб до уровня тропической депрессии, и компании стали наращивать добычу.

"Нет никаких положительных или отрицательных факторов, двигающих рынок, пока мы не получим важные новости из США. Большинство нефтяных трейдеров растеряны, они ждут, как отреагирует рынок", - сказал менеджер по продаже сырьевых активов Newedge в Токио Юсуке Сета, имея в виду новости о согласовании бюджета США в Конгрессе.

Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бэйнер в воскресенье пообещал не соглашаться на повышение верхней границы заимствований без "серьезного обсуждения" причин роста задолженности, а демократы назвали безответственным и безрассудным повышение риска дефолта США.

"Мы по-прежнему считаем, что Конгресс договорится (о повышении потолка госдолга) до 17 октября", - сказал Сета. По мнению аналитиков Newedge, цена Brent вряд ли упадет ниже $107,50 за баррель или поднимется выше $112.

Снижение цен сдерживает ослабление доллара, подешевевшего на 0,1 процента к корзине мировых валют и близкого к отмеченному на прошлой неделе минимуму восьми месяцев.

Со вторника повысится активность на азиатских рынках, так как китайские трейдеры вернутся после праздника. Китай не опубликует никаких важных данных до выходных, когда выйдут внешнеторговые показатели.