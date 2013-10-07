DTEK Holdings откроет «ДТЭК Западэнерго» кредитные линии на 349 млн грн

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет подконтрольной энергогенерирующей компании «ДТЭК Западэнерго» две кредитные линии на общую сумму 349 млн грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложение акцептировано 2 октября. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 1 ноября.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 8 лет под 9,8% годовых в долларах США.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Западэнерго» в июне 2013 года привлекла у «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 800 млн грн.

Целевое назначение кредита, согласно тендерной документации, - пополнение оборотных средств компании. Залог по кредитному договору отсутствует. Обязательства заемщика обеспечиваются договорами поручительства других компаний группы ДТЭК.

Справка УНИАН. Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

«ДТЭК Западэнерго» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза - до 370,024 млн грн.

70,91% акций компании принадлежат вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины ДТЭК, подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.