Польша будет добиваться очередного снижения цены на российский газ

Краков. Польша, получившая в прошлой году более 15% скидки на российский газ, намерена добиваться дальнейшего снижения цены топлива от своего главного поставщика – Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил вице-премьер-министр польского правительства Януш Пехоцинский, комментируя запланированные на сегодня переговоры польской нефтегазовой компании PGNiG и российского "Газпрома".

"Мы рассчитываем, что в новом пространстве переговоров о цене на газ в Европе приходит время и место, чтобы с "Газпромом" говорить об изменении цены, поскольку сейчас мы имеем рынок покупателя, а не продавца", - цитирует вице-премьера Gazeta Prawna.

Также Пехоцинский отметил, что позиция Польши в переговорах с Россией станет еще более жесткой к 2018 году, когда будет запущен в эксплуатацию газопорт на Балтийском море и начнется промышленная добыча сланцевого газа.

В то же время представитель польского правительства отметил, что поляки могут сохранить объемы закупок газа из России в случае сохранения "низкой цены".

"В рыночных условиях мы не исключаем никаких решений. Если российский газ будет дальше дешевым, то будем дальше им пользоваться", - сказал Пехоцинский.

Представитель PGNiG Рафал Пазура назвал УНИАН "технической" запланированную на сегодня встречу польской и российской компаний, отметив, что она будет посвящена ряду организационных вопросов в совместной компании Europolgaz.

"Стороны намерены согласовать даты собрания наблюдательного совета, собрания акционеров, а также будет создана рабочая группа для обсуждения условий поставок газа в Польшу", - сказал собеседник агентства.

По словам Пазуры, он не располагает информацией о том, будут ли представители компаний сегодня обсуждать технико-экономическое обоснование строительства еще одного газопровода (в обход Украины), названного проектом "Ямал-2", которое должно было быть готовым к началу октября.

Представители Europolgaz, которые в апреле текущего года подписали меморандум, предусматривающий подготовку этого ТЭО, были недоступны для комментариев УНИАН, а пресс-служба пока не ответила на запрос агентства.

Как сообщал УНИАН, подписание меморандума по проекту "Ямал-2" вызвало грандиозный скандал в Польше, который завершился отставкой министра государственного имущества и главы PGNiG за отсутствие надлежащего контроля над Europolgaz.

Представители польского правительства заявляли, что Польша не будет поддерживать российские энергетические проекты, усиливающие давление на Украину, но говорили о возможности принятия окончательного решения после презентации ТЭО проекта "Ямал-2".

Справка УНИАН. Польше удалось договориться с "Газпромом" о скидке на газ, которая позволяет ей ежегодно экономить около 1 млрд долл., в ноябре прошлого года. РФ согласилась предоставить скидку после того, как PGNiG после более чем двух лет безуспешных переговоров подал на "Газпром" иск в Стокгольмский арбитражный суд.

Украина также, пока безуспешно, пытается добиться от своего главного поставщика, России, скидку на поставляемое топливо, заявляя, что оно обходится по прямому контракту дороже, чем у посредников из Европы.