Всемирный банк советует Украине повысить тарифы на газ и тепло для населения

Всемирный банк предлагает постепенно повысить тарифы на централизованное теплоснабжение на 40% - до 322 грн за Гкал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан.

«Мы не выступаем за увеличение тарифов за одну ночь. Предлагается постепенное увеличение тарифов в течение 5 лет», - сказал Чимяо Фан.

По его словам, банк предложил правительству Украины механизмы установления экономически обоснованных тарифов с учетом адресной социальной помощи.

Также банк рекомендует правительству повысить средний тариф на газ для населения до уровня цены, которую платят компании ТКЭ (от 895 грн за тыс. куб. м до 1309 грн за тыс. куб. м).

Как ранее сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Юрия Бойко, правительство Украины разрабатывает программу введения в течение 3-5 лет дифференцированных тарифов на газ для населения.

На повышении цены на газ для населения настаивает также Международный валютный фонд. Украина на такой шаг не идет, что стало главным препятствием на пути возобновления сотрудничества с финансовой организацией.

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