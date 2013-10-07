Во Львове приостановили отопительный сезон из-за повышения температуры
18:06, 07 октября 2013Энергетика
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Во Львове с понедельника, 7 октября, в связи с повышением температуры внешнего воздуха и обращениями жителей, львовское городское коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго» заявило о приостановлении подачи теплоносителя в жилые дома.
Об этом сегодня сообщили УНИАН в “Львовтеплоэнерго”.
В сообщении также отмечается, что в случае снижения температуры, подачу отопления возобновят.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября в городе начался отопительный сезон для учреждений образования и медицины, а в течение 1-3 октября планировалось завершить подключение жилищного фонда города.
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