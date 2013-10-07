Eni: мировых запасов нефти и газа хватит лишь на ближайшие 50-60 лет

Мировых запасов нефти, исходя из уровня добычи 2012 года, должно хватить лишь на ближайшие 52 года, запасов газа – на 59 лет, отмечается в обзоре мировой энергетики, опубликованном итальянской Eni Spa, одной из крупнейших мировых энергетических компаний, сообщает Прайм.

Мировые разведанные запасы нефти за 2012 год выросли на 2% и достигли 1,65 триллиона баррелей.

Самой богатой нефтью страной, по расчетам компании, по-прежнему остается Венесуэла – ее разведанные запасы по состоянию на 31 декабря 2012 года оцениваются в 297,57 миллиарда баррелей. На втором месте находится Саудовская Аравия (267,91 миллиарда баррелей). Тройку лидеров замыкает Канада, разведанные запасы нефти которой, несмотря на их снижение в годовом выражении на 0,3%, оцениваются в 173,1 миллиарда баррелей.

Россия в этом списке находится на восьмом месте, объем ее запасов "черного золота" оценивается в 80 миллиардов баррелей. При этом по сравнению с 2011 годом рост показателя составил 33,3%, что является вторым результатом после Уганды, запасы которой в годовом выражении увеличились в 2,5 раза.

В то же время мировой объем добычи нефти в 2012 году, по расчетам Eni, составил 86,89 миллиона баррелей в день, что на 2,9% больше показателя 2011 года.

Треть от общего объема добытой нефти пришлись на страны Ближнего Востока, а основным добытчиком в прошлом году стала Саудовская Аравия, которая ежедневно выкачивала из недр 11,58 миллиона баррелей нефти. Второе место досталось России – по расчетам итальянской компании, РФ в 2012 году добывала 10,73 миллиона баррелей в день (рост на 1,3% в годовом выражении). Третье место занимают США – 9,14 миллиона баррелей в день.

Таким образом, судя по коэффициенту Reserves-to-production ratio, в наиболее выгодном положении находится Ирак, нефтяных запасов которого хватит на ближайшие 128 лет. России, как полагают эксперты Eni, запасов хватит на ближайшие 20 лет.

При этом глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что крупнейшая российская нефтяная компания будет добывать нефть в ближайшие 100 лет и не видит альтернативы разработке трудноизвлекаемых запасов на шельфе.

Что касается потребления нефти в мире, то по итогам 2012 года его объем составил 89,79 миллиона баррелей в день (рост на 1% в годовом выражении). Спрос на нефть в РФ вырос в прошлом году на 3,5% - до 3,27 миллиона баррелей в день.

Основными экспортером "черного золота" стали Саудовская Аравия (9,13 миллиона баррелей в день) и Россия (7,07 миллиона баррелей в день). Статус крупнейших импортеров сырья сохранили за собой США (11,17 миллиона баррелей в день) и Китай (6,44 миллиона баррелей в день).

Уровень доказанных запасов природного газа в мире за прошедший год изменился незначительно (рост на 0,4%) и составил 200,74 триллиона кубометров. При этом крупнейшими запасами газа располагает Россия (49,91 триллиона кубометров на конец 2012 года).

Объем добычи и потребления природного газа в мире в прошлом году составил приблизительно 3,39 триллиона кубометров. При этом основными добытчиками стали США и Россия, на которые, по мнению Eni, пришлось по 24% от общего объема мировой добычи газа.

Основываясь на этих данных, итальянская компания предположила, что мировых запасов газа хватит на 59 лет, запасов России – на 76 лет. Дольше всех в мире имеющимся у страны газом, по мнению Eni, сможет пользоваться Иран – 214 лет.

Крупнейшим экспортером газа в прошлом году стала Россия (189,3 миллиарда кубометров), импортером – Япония (121,59 миллиарда кубометров).