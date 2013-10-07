Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК создает собственный научно-проектный центр на базе проектного предприятия «Энергопроект», приобретенного 24 сентября 2013 года, сообщает пресс-служба компании.

«Официальное переименование ООО «Энергопроект» в ООО «Научно-проектный центр ДТЭК» произошло 27 сентября на собрании учредителей», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, основными видами деятельности Научно-проектного центра будут разработки в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, а также предоставление услуг технического консультирования по этим вопросам.

Сейчас, как отмечается в сообщении пресс-службы компании, в «Научно-проектном центре ДТЭК» работает 22 сотрудника. В планах компании – расширить штат квалифицированных специалистов до 250 человек.

«Полноценный и современный научно-проектный центр ДТЭК будет выполнять проектные работы для угольных предприятий Доброполья и Западного Донбасса, в перспективе – для всех шахтоплощадок компании. Предполагается также выполнение работ НПЦ для сторонних заказчиков. Предприятие будет осуществлять хозяйственную деятельность на принципах самоокупаемости», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.