Ахметов намерен вложить в угольные активы более 4,4 млрд грн

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК намерен в 2014 году вложить в развитие угольных активов более 4,4 млрд грн, говорится в сообщении компании.

«Запланированный объем инвестиций ДТЭК в угольные активы в 2014 году превысит 4,4 млрд грн. Мы заинтересованы в развитии нашего угольного производства, обновлении и расширении сети горных выработок...», - цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК в 2013 году планирует увеличить экспорт угля по сравнению с 2012 годом на 46% - до 4 млн тонн с 2,745 млн тонн. Компания создала в Швейцарии трейдинговую компанию DTEK Trading SA для прямого выхода на энергетические рынки Европы.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В 2012 году ДТЭК по сравнению с 2011 годом увеличил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68% - до 5,9 млрд грн.

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