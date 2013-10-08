Иран построит новые АЭС на берегах Персидского залива и Каспийского моря

Иранские эксперты определили места расположения новых АЭС, которые Тегеран намерен построить на побережье Персидского залива и Каспийского моря, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

По словам Салехи, занимавшего в предыдущей администрации пост министра иностранных дел, Тегеран отдает предпочтение "южному направлению". Это "предпочтение" он объяcнил тем, что новые АЭС будут объектами "двойного назначения". Помимо выработки электроэнергии для экономики всей страны, они будут использоваться для энергетического обеспечения опреснительных установок. "Последнее назначение особенно актуально именно для южных провинций Ирана, в силу климатических условий страдающих от нехватки пресной воды", - пояснил Салехи.

23 сентября он объявил, что между Ираном и Россией ведутся "технические переговоры" относительно строительства нового блока АЭС в Бушере. Глава ОАЭИ выразил надежду, что уже в скором времени эти переговоры успешно завершатся, и начнется практическая реализация проекта.

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