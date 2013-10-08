«Белоруснефть» вышла на рынок нефтесервисных услуг Украины

Минск. Специалисты производственного объединения «Белоруснефть» приступили к сервисным работам на украинских месторождениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Нефтесервисные услуги осуществляет дочернее предприятие ООО «Сервис Ойл», созданное в декабре 2012 года. Летом 2013 года белорусские нефтяники получили разрешение Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины на проведение работ повышенной опасности и эксплуатацию машин и механизмов на опасных производственных объектах. Также были получены сертификаты государственной регистрации опасных факторов на каждый химический компонент, используемый компанией при выполнении гидравлического разрыва пласта», - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты «Белоруснефти» трудятся на месторождениях компании «Куб-Газ», с которой заключен соответствующий договор. В частности, ими будут выполнены операции по гидроразрыву пласта.

«Приход на украинский рынок нефтесервисных услуг - очередной шаг в развитии экспортного потенциала объединения «Белоруснефть». В настоящее время белорусские нефтяники успешно работают в Западной Сибири, Венесуэле, Эквадоре, где выполняют работы по разведке нефтяных месторождений, бурению и ремонту нефтяных скважин», - подчеркнули в компании.

Справка УНИАН. Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.

Основными активами частной газодобывающей компании «Куб-Газ», подконтрольной канадской Serinus Energy, являются пять газоконденсатных участков в Украине, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождение.

В 2012 году «Куб-Газ» увеличил добычу газа в Украине в 1,5 раза - до 644 тыс. куб. м в сутки.