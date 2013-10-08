Нефть дешевеет в ожидании данных по запасам в США

Мировые цены на нефть снижаются во вторник в ожидании публикации статистики по динамике оптовых запасов сырья в США за неделю от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.11 мск снизилась на 0,02% - до 109,43 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,9% и составила 102,91 доллара за баррель, сообщает ПРАЙМ.

Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозируют, что коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,2 миллиона баррелей, а запасы горючего - на 1,3 миллиона баррелей, что практически вдвое превышает средний за пять лет показатель Минэнерго США.

"В связи с приостановкой работы правительства США многие служащие не использовали автомобили, что, как мы ожидаем, повлияло на спрос", - отмечает президент Oil Outlooks Карл Ларри, цитируемый агентством MarketWatch.

Инвесторы также обратили внимание на данные по индексу деловой активности в секторе услуг Китая за сентябрь. По оценке HSBC, индекс опустился до 52,4 пункта по сравнению с 52,8 пункта в августе.