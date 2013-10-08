"Газпром" сделал Украине скидку на газ для закачки в ПХГ

Российский газовый монополист "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища (ПХГ), - цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров, заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по окончании саммита АТЭС на Бали, сообщает сайт Кремля.

Как сообщает сайт Кремля, Путин, в частности, заявил: «Украина и Россия – это абсолютно точно братские государства, я уже говорил, по большому счету, это один народ. Так что, разумеется, мы все равно будет сотрудничать так же, как это делаем сейчас, несмотря на то, что эти дискуссии происходят, довольно эмоционально и бурно проходят дискуссии, связанные с возможным подписанием Украиной документа об ассоциации с ЕС».

Как отметил Путин, «наши банки 10 дней назад, конечно, не без моего ведома, оформили Украине очередной кредит 750 миллионов долларов. А «Газпром», тоже не без ведома российского руководства, пошел на то, что помог Украине закачать необходимый газ в газовое хранилище со скидкой, по-моему, 260 долларов за 1 тысячу кубов. Примерно, я могу ошибиться в каких-то долларах, когда цена для Украины совсем недавно была 400, а сейчас она упала где-то 380-390. А мы сделали скидку, «Газпром» сделал скидку для закачки в ПХГ Украины. То есть мы сотрудничаем, помогаем Украине, нашим украинским партнерам, нашим друзьям. Но если мы увидим, что подписанные документы подрывают наш собственный рынок, разумеется, мы должны будем принимать определенные меры по защите своего собственного рынка».

«Что касается советов по поводу того, как и с кем проконсультироваться. Мы надеемся, что наши украинские друзья с нами тоже проконсультируются перед тем, как совершат те или другие действия. Собственно говоря, это не ирония никакая. Мы предложили провести на правительственном уровне такие консультации, чтобы посмотреть и реально оценить все плюсы и все минусы развития отношений с нашими партнерами вне СНГ», - заявил Путин.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа, а "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Впоследствии Киев скорректировал планы закачки топлива до 17-20 миллиардов кубометров. В конце сентября госкомпания "Укртрансгаз" сообщала, что в ПХГ уже закачано 15,3 миллиарда кубометров газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

2 октября на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что министерство прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

При этом он отметил, что окончательная цена газа будет сформирована к концу октября.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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