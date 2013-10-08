«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал в 5 раз

Совместное украинско-российское предприятие «Завод по производству ядерного топлива», строительство которого в Кировоградской области началось в сентябре 2013 года, приняло решение о размещении ценных бумаг на 672 млн грн, чем завершит формирование уставного капитала к концу 2013 года, увеличив его до 833,5 млн грн.

Соответствующее решение акционеры завода приняли на внеочередном собрании 4 октября.

«Завод по производству ядерного топлива» дополнительно выпустит 67,2 млн акций номинальной стоимостью 10 грн каждая. Акционеры могут воспользоваться приоритетным правом выкупа ценных бумаг с 7 ноября по 6 декабря 2013 года.

Частное размещение акций допэмиссии закончится 31 декабря 2013 года.

Ранее в интервью УНИАН генеральный представитель корпорации «Росатом» в Восточной Европе, вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз» Александр Мертен прогнозировал внесение акционерами завода (российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо») до конца года в уставный капитал путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.

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