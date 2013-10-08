В Днепропетровской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию

Компания "Солар парк Подгороднее" сегодня, 8 октября, ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в поселке Подгороднее Днепропетровской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, стоимость проекта составила 17,2 млн грн. Производительность электростанции составит более 6,62 мВт электроэнергии в год, что позволит обеспечить электричеством около 1 тыс. домохозяйств.

«Запуск такой электростанции позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 3 тыс. тонн в год. Кроме того, развитие альтернативных источников энергии уменьшает зависимость Украины от импортного газа и других энергоносителей», - цитирует пресс-служба председателя Днепропетровской ОГА Дмитрия Колесникова, котррый принял участие в церемонии открытия солнечной электростанции.

По данным ОГА, «Солар парк Подгороднее» - вторая по счету солнечная электростанция в области. Первая действует в г. Орджоникидзе. Также существуют проекты открытия еще трех солнечных электростанций.

Как сообщал УНИАН, украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза (на 444,9 млн кВт/ч) больше, чем в 2011 году.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.

В июне 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), оставила без изменений тарифы на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников.