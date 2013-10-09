На японской "Фукусиме" произошла утечка 10 тонн радиоактивной воды

На аварийной японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 10 тонн радиоактивной воды, под поток попали шесть человек.

Это первый подобный инцидент с марта 2011 года, сообщила компания-оператор станции "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО), передает ИТАР-ТАСС.

По уточненным данным, ремонт труб системы опреснения воды проводила бригада из 11 рабочих, один из которых по ошибке отсоединил не ту трубу. В результате струя радиоактивной жидкости под давлением попала на шестерых человек, их состояние выясняется.

Содержание стронция-90 в вытекшей воде превышает 37 млн беккерелей на литр при норме в 30 беккерелей на литр жидкости, цезия - 2 тыс. беккерелей на литр при норме в 90. ТЭПКО сообщила, что радиоактивная вода не попала за пределы защитной дамбы.

Утечки радиоактивной воды стали сейчас главной проблемой на АЭС "Фукусима-1", где в марте 2011 года после выхода из строя в результате удара цунами системы охлаждения расплавилось ядерное топливо в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации. В августе этого года на станции из наземного стального хранилища вылилось 300 тонн высокорадиоактивной воды. Этот инцидент считается самой крупной утечкой загрязненной жидкости с момента самой аварии.