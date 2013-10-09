Нефть дешевеет после публикации данных по запасам в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду после публикации данных, зафиксировавших рост оптовых запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 10.14 мск снизилась на 0,15% - до 109,99 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,06% и составила 103,42 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов снизились на 2,8 и 1,1 миллиона баррелей соответственно. Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали, что показатель по нефти вырос на 2,2 миллиона баррелей, а запасы бензина - на 1,3 миллиона баррелей.

В то же время ранее в среду СМИ сообщали, что президент США Барак Обама объявит о своем решении назначить главой ФРС Джанет Йеллен, занимающую пост зампреда совета управляющих организации. Ожидается, что она продолжит мягкую монетарную политику Бена Бернанке, что может быть позитивно воспринято рынками.

В настоящее время в правительстве страны продолжаются переговоры относительно бюджета и лимита госдолга, который может быть достигнут уже 17 октября.