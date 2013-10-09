Углегорская ТЭС запустила первый энергоблок

Первый энергоблок Углегорской тепловой электростанции после пожара, произошедшего на станции весной 2013 года, подключен к Объединенной энергетической системе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в среду на заседании Кабинета министров.

По его словам, подключение произошло 8 октября в 15.48.

На сегодняшний день энергоблок производит 200 МВт при максимально возможной нагрузке 300 МВт.

Азаров также сообщил, что возобновление работы четвертого энергоблока Углегорской ТЭС планируется на 15 ноября.

«Идут операции по подключению теплосети города Светлодарска, а это 11 тыс. человек. Завершение работ по возобновлению работа четвертого энергоблока планируется на 15 ноября. Операционные работы по подключению энергетики планируют завершить в течение трех суток. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на новопостроенной котельной, которая должна стать резервным источником гарантированного обеспечения теплом г. Светлодарск», - сказал Азаров.

Напомним, 29 марта 2013 года на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго» произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 3 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что министерство планирует ввести в эксплуатацию первый и четвертый энергоблоки к 1 декабря 2013 года, третий блок - к 1 марта 2014 года, а второй блок - в течение 2014 года.