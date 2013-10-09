Chevron отказалась от поиска сланцевого газа в Литве

Американская нефтегазовая компания Chevron, выигравшая тендер на поиск сланцевого газа в Литве, отказалась от проекта, сославшись на изменение законодательства, сообщает "Рейтер".

Chevron был единственным претендентом на освоение участка Силюте-Таураге и был выбран правительством Литвы в сентябре. Компания сообщила, что некоторые законы были изменены после того, как она подала заявку на участие в тендере.

"Существенные изменения финансового, правового и регуляционного климата в Литве значительно повлияли на операционное и коммерческое обоснование инвестиционного решения после подачи компанией заявки в январе 2013 года", - говорится в сообщении Chevron.

Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус выразил сожаление о решении компании, но признал недостаточную ясность законов. В частности, парламент обсуждает повышение налога на разведку сланцевых нефти и газа до 40% по сравнению с 16% для традиционных углеводородов.

"Правительство обсудит, назначать ли новый тендер на поиск сланцевых газа и нефти", - сообщил представитель правительства.

Литва надеется с помощью нетрадиционных источников топлива снизить энергетическую зависимость от России. Chevron сообщил, что продолжит поиск традиционных углеводородов на блоке Риетавас в Литве, а также "поиск и оценку инвестиционных возможностей в Центральной и Восточной Европе". Компании принадлежат четыре концессии на разведку запасов сланцевого газа в Польше, а Exxon Mobil, Talisman и Marathon ранее отказались от подобных проектов в Польше, сославшись на трудные геологические условия и изъяны в законодательстве.

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