«Нафтогаз» объявил о выплате 75,6 млн долл. по своим евробондам

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» направил 75,763 млн долларов США на выплату купонного платежа, выполнив тем самым свои обязательства перед собственниками выпущенных в 2009 году евробондов, говорится в сообщении компании.

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» своевременно и в полном объеме обеспечила выполнение обязательств перед собственниками еврооблигаций в соответствии с правилами и условиями размещения. Сумма купонного платежа составила 75 763 307 долларов США», - сообщило в среду управление по связям с общественностью компании «Нафтогаз Украины».

Ранее некоторые зарубежные средства массовой информации сообщили о том, что «Нафтогаз» оказался на гране дефолта в связи с тем, что из-за судебных исков 15-летней давности не может перечислить средства по выплате очередного купона на счета держателей своих евробондов выпуска 2009 года.

Платежным агентом по этому выпуску евробондов является Bank of New York.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2012 году чистые убытки компании составили 10,3 млрд грн.