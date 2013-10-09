ЕБРР профинансирует строительство первой биоэлектростанции в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании EIG Engineering кредит на 15,5 млн евро на строительство первой в Украине биоэлектростанции мощностью 18 МВт, расположенной в поселке Иванкив Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители банка и компании во время совместного пресс-брифинга в Киеве.

По словам директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера, доля финансирования ЕБРР в проекте строительства составляет 9,9 млн евро, и еще 5,6 млн евро предоставляется Глобальным фондом чистых технологий на очень выгодных для компании условиях.

«Этот проект очень важен для Украины. Потому что его цель - улучшение энергоэффективности страны, ведь Украина крупный потребитель энергоносителей. Мы надеемся, что ресурсы, которые будут получены, помогут решить этот вопрос», - сказал Аджунер.

Директор ЕБРР также отметил, что проект является частью программы банка, начатой в 2010 году по инвестированию в энергетику. Объем программы составляет 70 млн евро, из них 50 млн евро предоставляет банк, а 20 млн евро - фонд чистых технологий.

«Мы пересмотрели примерно 100 заявок, из которых отобрали 20. Семь уже финансируются. И, приблизительно, 4-5 проектов еще могут получить финансирование», - сказал Аджунер.

Справка УНИАН. ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа банк выделил на реализацию 327 проектов в общей сложности 8,55 млрд евро.