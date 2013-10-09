«Газпром» продал Фирташу 5 млрд кубометров газа со скидкой

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м. для закачки в подземные хранилища газа Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам в Москве сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Были договоренности с группой Ostchem о том, что они закупают этот газ (по цене 260 долл. за тыс. кубометров – УНИАН) и закачивают его в подземные хранилища газа в Украине для того, чтобы там были необходимые объемы в зимний сезон. Всего по этой цене было продано 5 млрд кубометров газа», - сказал Куприянов.

Как сообщал УНИАН 8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища - цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа, а "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Впоследствии Киев скорректировал планы закачки топлива до 17-20 миллиардов кубометров. В конце сентября госкомпания "Укртрансгаз" сообщала, что в ПХГ уже закачано 15,3 миллиарда кубометров газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

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2 октября на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что министерство прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

При этом он отметил, что окончательная цена газа будет сформирована к концу октября.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.