Россия подтвердила, что Украина переплачивает за газ 150-160 долл. – эксперт

Фактом продажи «Газпромом» группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за тысячу кубометров Россия фактически подтвердила, что Украина переплачивает за газ по контракту 2009 года 150-160 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

“Путин фактически признал, что Украина переплачивает за газ. Если посчитать, отталкиваясь от рыночной цены на газ в Европе по долгосрочным контрактам, то стоимость российского газа на границе Украины с Россией должна составлять 230-250 долларов США за 1000 кубометров. С учетом современной рентабельности «Газпрома» и качества российского природного газа - в среднем 260”, - сказал Соколовский.

По аналогичной методике вычислялась возможная рыночная цена российского газа на границе Украины и России, в частности, в первом квартале 2009 года, отметил эксперт.

“Тогда, с учетом рентабельности «Газпрома» (и при отсутствии Харьковского соглашения), цена на газ составляла бы примерно 190-200 долларов США за 1000 кубометров, а не 360 (с учетом 20% годовой так называемой российской скидки), которые мы реально платили.

Таким образом, как, в 2009-м, так и сейчас, в 2013-м, Украина Кремлю переплачивала и переплачивает примерно 150-160 долларов США за каждые 1000 кубометров российского природного газа. А продолжение пребывания в Крыму Черноморского флота, по Харьковскому соглашению, обходится Кремлю вообще даром, что по международному праву можно интерпретировать минимум как «достижение цели незаконным путем» со всеми последствиями. В частности, так называемое Харьковское соглашение немедленно должно быть денонсировано”, - отметил Соколовский.

По словам эксперта, “так называемая «скидка по-российски» за часть газа на самом деле скидкой не является».

“Это (260 долл. – УНИАН) на самом деле нынешняя рыночная цена российского газа на европейском рынке - без транспортных расходов (от границы Украины с Россией)”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м для закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» таким образом с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в ПХГ.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

2 октября на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что министерство прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.