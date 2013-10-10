Парламент одобрил госгарантии «Нафтогазу» на 11 млрд грн

Верховная Рада Украины разрешила предоставить государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

За законопроект о внесении изменений в «Закон о Государственном бюджете на 2013 год» проголосовали 231 народный депутат при необходимом минимуме 226 голосов.

При рассмотрении законопроекта ни одна из предложенных оппозиционными фракциями поправок не была поддержана большинством Рады.

Как сообщал УНИАН, ранее представители Министерства энергетики и угольной промышленности на обсуждении проекта закона в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета отмечали, что объем запрашиваемых средств является на данный момент исчерпывающим.

«Относительно кредитного соглашения с «Газпромбанком» должны сказать, что задолженность по состоянию на 4 сентября составляет 1,794 млрд долл. Чтобы воспользоваться этими средствами, необходимы государственные гарантии в объеме не менее 500 млн долл. (порядка 4 млрд грн). Что касается обязательств перед «Ощадбанком», то необходимо 6,236 млрд грн для того, чтобы обеспечить облигации, которые, как ожидается, будут выпущены НАКом (и полностью выкуплены «Ощадбанком» – УНИАН)», - подчеркивали представители Минэнергоугля.

В июле т.г. Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии с целью сбалансирования денежных потоков НАКа посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений. По мнению правительства, государственные гарантии являются наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, поскольку «Газпромбанк» в ходе переговоров с «Нафтогазом» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственных гарантий.

В июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года.