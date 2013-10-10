Азаров: Украина готова доказывать в суде абсурдность контракта с «Газпромом»

Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом компанией «Газпром» в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в четверг в интервью РИА «Новости» и телеканалу "Россия 24".

"Если Россия считает, что мы чем-то его (контракт) нарушили, то пускай она обращается в суд. И вот там мы будем доказывать, что этот контракт - нонсенс для международного права, что он абсолютно абсурден", - цитирует Азарова РИА «Новости».

При этом премьер Украины отметил, что контракт составлен таким образом, что выйти из него в одностороннем порядке Украина не может.

Как сообщал УНИАН, Киев считает, что по контракту на закупку газа, подписанному в 2009 г. НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом” для Украины установлены завышенные цены на газ. Представители украинской власти заявляют, что контракт выписан таким образом, что не позволяет Украине оспорить его в арбитраже, и не исключают вероятности, что российская сторона может подать в арбитражный суд. Причиной обращения в арбитраж может стать то, что Украина сокращает объем закупки газа, нарушая тем самым условия контракта.