Украина может полностью отказаться от российского газа

Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

«При такой цене на газ мы сокращали и будем сокращать (потребление импорта газа), а в перспективе, и это не пустые слова, Украина вообще откажется от закупок газа по такой цене... Ну, ближайшие десять лет - это даже много. Я думаю, мы реализуем эту задачу при таких темпах повышения энергоэффективности, сокращения объемов потребления газа, перехода на альтернативные источники, введения в эксплуатацию своих собственных месторождений газа, увеличения добычи газа, я думаю, гораздо быстрее", - сказал Азаров.

По словам премьера, высокая цена газа из РФ отвлекает серьезные ресурсы от решения более актуальных и важных задач.

Российское агентство отмечает, что Украина, уже несколько лет безуспешно добивающаяся от России снижения цены на газ, решила вести политику диверсификации поставок, закупая газ в Европе и делая ставку на добычу сланцевого газа.

В мае 2012 года "Нафтогаз Украины" и RWE заключили рамочное соглашение по купле-продаже газа. Поставки в рамках соглашения стартовали в ноябре 2012 года и осуществляются через Польшу, а 28 марта этого года Украина получила первые объемы газа и через Венгрию. Киев также рассчитывает начать поставки газа из Словакии, однако это требует согласования с "Газпромом".

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью премьер-министр Азаров заявил, что Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и российским монополистом компанией «Газпром» в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора.