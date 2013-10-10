«Нафтогаз» увеличил добычу газа на 2,5%

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2013 года, благодаря введению новых скважин и интенсификации производства, увеличил добычу газа к аналогичному периоду 2012 года на 2,5% - до 13,936 млрд кубометров, сообщило управление по связям с общественностью компании.

Наибольший рост добычи, говорится в сообщении, достигнут «дочкой» «Нафтогаза» компанией «Черноморнефтегаз». Это работающее в Крыму, а также на шельфах Черного и Азовского морей предприятие за девять месяцев текущего года нарастило добычу газа на 37,6% - до 1,160 млрд кубометров.

«Нафтогаз Украины» среди причин роста в текущем году газодобычи в стране, помимо включения в работу новых и расконсервации старых скважин, также называет введение в эксплуатацию новых дожимных компрессорных станций и другие меры по интенсификации добычи.

Одновременно, «Нафтогаз Украины» сообщил о заключении всех необходимых договоров купли-продажи природного газа с предприятиями по газоснабжению и газификации и теплокоммунальной энергетики в отопительном сезоне 2013-2014 годов.

«Заключено более 1000 договоров купли-продажи природного газа для производства тепловой энергии, потребляемой населением, религиозными и творческими организациями; 648 договоров купли-продажи природного газа для производства тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями и другими субъектами хозяйствования, и 160 договоров купли-продажи природного газа для компенсации потерь тепловой энергии в процессе ее производства, транспортировки, поставки и на расходы, связанные с технологическими потребностями”, - говорится в сообщении управления по связям с общественностью компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2012 году чистые убытки компании составили 10,3 млрд грн.

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