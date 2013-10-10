Азаров: Украине непонятна пассивность ЕС в вопросе реверса газа через Словакию

Украине непонятна пассивная позиция Европейского Союза в вопросе налаживания реверсных поставок газа через территорию Словакии в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

«Нам трудно понять, почему так тяжело идут переговоры со Словакией, таким же, как и мы, членом Европейского энергетического сообщества», - сказал Азаров.

Он отметил, что Словакия является соседом Украины и членом Европейского Союза, и нерешенность вопроса о поставках газа осложняет позиции Украины в газовых переговорах с Российской Федерацией.

«Нерешенность этого вопроса (поставок газа — УНИАН) до сих пор заставляет ставить вопрос о политике Европейского Союза. Понятно, что любая задержка в этом вопросе осложняет наши переговорные позиции с Россией. Возникает вопрос - это политика Словакии, политика России или политика Европейского Союза?», - сказал Азаров.

Напомним, 24 сентября председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский сообщил журналистам, что Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа до конца сентября. Ранее директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач отмечал, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.