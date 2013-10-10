«Газпрому» выгодна «помощь Украине» в виде скидки на газ - польский эксперт

Варшава. Объявленная на этой неделе Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным помощь Украине в виде скидки на поставляемый в страну газ выгодна в первую очередь российскому газовому монополисту "Газпрому", а не Украинскому государству.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение высказал аналитик польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Аркадиуш Сарна.

"Скидка на газ, представляемая Россией как "помощь для Украины", выгодна в первую очередь "Газпрому", который таким образом обеспечивает стабильность выполнения своих контрактов с европейскими потребителями, а также избегает высоких оплат за хранение газа в украинских газовых хранилищах (летом текущего года Киев увеличил ставки за эту услугу в 4,4 раза)", - написал аналитик в обзоре, текстом которого располагает агентство.

Сарна отметил, что продажа около 5 млрд кубометров газа за 260 долл. вместо около 400 долл., которые платит по прямому контракту с "Газпромом" украинский "Нафтогаз", выгодна также холдингу Ostchem Дмитрия Фирташа, который сможет его позже перепродать.

"Польза Украины в том, что она потратит меньше валюты на покупку российского газа, но эта скидка не улучшит очень тяжелую финансовую ситуацию "Нафтогаза", - подчеркнул аналитик.

Сарна также отметил, что Москва использует транзакцию с Ostchem и предоставление в сентябре россиянами Украине 750 млн долл. кредита для того, чтобы показать реальные выгоды от сотрудничества с Россией в сравнении с прогнозируемыми ими убытками после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Изменяя тактику и риторику по отношению к Украине, Москва все еще пытается повлиять на решение Киева по соглашению с Евросоюзом, в том числе, чтобы ослабить аргументацию украинских сторонников европейской интеграции", - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м для закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» таким образом с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в ПХГ.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

2 октября на брифинге в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что министерство прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.