Рада намерена разрешить погашать долги за энергоресурсы векселями

Верховная Рада намерена ввести финансовые векселя для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.

Соответствующий правительственный законопроект в первом чтении на заседании в четверг поддержали 234 депутата при необходимом минимуме 226.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается предоставить Кабинету министров право на реструктуризацию бюджетной задолженности перед предприятиями ТКЭ путем выдачи финансовых казначейских векселей со сроком обращения до пяти лет и доходностью 5%.

Авторы законопроекта называют основным фактором возникшей задолженности предприятий теплоэнергетики за импортированный природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, невозмещенную надлежащим образом задолженность государственного бюджета перед местными бюджетами по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения, общая сумма которой по состоянию на 1 сентября увеличилась с начала текущего года до 10,6 млрд грн с 3,9 млрд грн.

«Это приводит к критическому финансовому состоянию предприятий теплоэнергетики и угрожает срывом отопительного сезона 2013-2014 гг. во всех регионах Украины, что недопустимо», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе указывается, что задолженность госбюджета перед местными бюджетами по возмещению предприятиям ТКЭ разницы в тарифах на услуги, предоставляемые населению по централизованному водоснабжению, с начала года увеличилась до 8,2 млрд грн с 4,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает ввести финансовые векселя для предприятий теплокоммунэнерго для осуществления взаиморасчетов по разнице в тарифах на электроэнергию.

4 июля 2013 года Верховная Рада разрешила структурировать бюджетную задолженность векселями.

7 августа 2013 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ. При неисполнении банком-векселедателем обязательства по финансовому векселю Нацбанк в установленном порядке будет списывать необходимые средства с его корреспондентского счета и перечислять Расчетному центру.

Всемирный банк раскритиковал возможность выпуска векселей для оформления бюджетной задолженности.