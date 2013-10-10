Fitch подтвердил рейтинг компании "Fintest Trading Co, Украина"

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг металлургической и горнодобывающей компании "Fintest Trading Co Limited, Украина" на уровне "В" с негативным прогнозом, сообщило УНИАН агентство. Одновременно агентство понизило национальный долгосрочный рейтинг компании с уровня "AA(ukr)" до "A+(ukr)" с негативным прогнозом. Справка УНИАН. Fintest – холдинговая компания группы «Донецксталь». Fintest имеет мощности по производству коксующегося угля, кокса и черных металлов.

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