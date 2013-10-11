Китай обогнал США по импорту нефти

Китай лишил США статуса крупнейшего в мире импортера нефти. Об этом свидетельствуют данные за сентябрь, предоставленные правительством США, сообщают Вести.ru.

Экономика, которая растет быстрыми темпами, а также увеличение объема автомобилей вывели Поднебесную в лидеры.

По данным Управления по энергетической информации (EIA), потребление нефти в КНР превысило производство на 6,3 млн баррелей в день

В США этот показатель составил 6,1 млн баррелей.

Нефтяные месторождения в Китае были повреждены в результате наводнения в течение последних нескольких месяцев.

США были вынуждены восполнить дефицит, подчеркивает EIA. Управление прогнозирует, что тенденция сохранится и в 2014 году.