Китай обогнал США по импорту нефти
09:21, 11 октября 2013Энергетика
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Китай лишил США статуса крупнейшего в мире импортера нефти. Об этом свидетельствуют данные за сентябрь, предоставленные правительством США, сообщают Вести.ru.
Экономика, которая растет быстрыми темпами, а также увеличение объема автомобилей вывели Поднебесную в лидеры.
По данным Управления по энергетической информации (EIA), потребление нефти в КНР превысило производство на 6,3 млн баррелей в день
В США этот показатель составил 6,1 млн баррелей.
Нефтяные месторождения в Китае были повреждены в результате наводнения в течение последних нескольких месяцев.
США были вынуждены восполнить дефицит, подчеркивает EIA. Управление прогнозирует, что тенденция сохранится и в 2014 году.
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