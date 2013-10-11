Нефть дешевеет после роста по итогам предыдущих торгов

Мировые цены на нефть снижаются в последний на текущей неделе день торгов после подъема по итогам предыдущей торговой сессии, связанного с позитивными сигналами из США, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 10.37 мск снизилась на 0,25% - до 111,52 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,30% и составила 102,70 доллара за баррель.

По итогам торгов четверга цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 2,74 доллара - до 111,80 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,40 доллара - до 103,01 доллара за баррель.

Оптимизм на рынке в четверг, 10 октября, был поддержан сообщениями об активизации переговоров по потолку госдолга в США. На встрече президента страны Барака Обамы с конгрессменами-республиканцами стороны выразили оптимизм относительно решения проблем финансирования госучреждений и повышения потолка госдолга. В частности, конгрессмен-республиканец Пит Сешнз заявил СМИ, что соответствующие договоренности могут быть достигнуты уже в пятницу, 11 октября.