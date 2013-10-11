Беларусь выставляет на продажу Мозырский НПЗ

Беларусь выставляет на продажу пакет акций Мозырского НПЗ, говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по имуществу страны, сообщает РИА «Новости».

На сайте ведомства размещен перечень акционерных обществ, "по которым проводятся работы по продаже акций (доли) по конкурсу".

Среди прочих на аукцион выставляется 42,76% акций Мозырского НПЗ (вся госдоля) балансовой стоимостью по состоянию на 1 января текущего года 4 триллиона 677,462 миллиарда белорусских рублей (около 518 миллионов долларов). Одновременно предлагается продажа ООО "МНПЗ плюс", которому принадлежит 12,25% акций Мозырьского НПЗ. "Славнефть" slav владеет 42,58% акций НПЗ. Остальные акции принадлежат физлицам.

Покупатель акций должен будет выполнить ряд обязательств, в частности - загрузка производственных мощностей завода нефтью, обеспечении внутреннего рынка Белоруссии топливом, реализация инвестпроектов, не сокращать работников.