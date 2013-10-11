«Черноморнефтегаз» достиг исторического максимума суточной добычи газа

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) достиг исторического максимума суточной добычи газа на месторождениях Черного и Азовского морей - 4,97 млн куб. м.

«На сегодняшний день предприятие вышло на исторический максимум суточной добычи газа на месторождениях Черного и Азовского морей - 4,97 млн куб. м и как следствие, по итогам года планирует добыть 1,65 млрд кубометров», - говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что за 9 месяцев текущего года компания увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,6% - до 1,16 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря, увеличив суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

В ближайшее время Украина рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря с американской нефтегазовой компанией Exxonmobil.

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

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