"Роснефть" и "Транснефть" договорились о расширении нефтепровода в Китай

"Роснефть" и "Транснефть" договорились об условиях расширения нефтепровода Сковородино-Мохэ, по которому поставляется нефть в Китай, сообщил агентству "Прайм" источник, знакомый с итогами переговорами компаний.

По его словам, накануне компании подписали соглашения о расширении отвода на Китай и его финансировании за счет спецтарифа. При этом строительства новой трубы не потребуется, увеличить объемы прокачки можно за счет модернизации одной нефтеперекачивающей станции.

"Транснефть" будет заниматься расширении объемов нефтепровода. Процедура финансирования, проектирования и строительства трубопроводной системы ВСТО лежит на плечах "Транснефти". Специальный инвестиционный тариф будет покрывать расходы трубопроводной компании в части расширения пропускной способности на участке Сковродино-Мохэ", - сообщил в свою очередь источник в Минэнерго.