НКРЭ установила «зеленый» тариф на отпуск электроэнергии 5 частным компаниям

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) установила тариф на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников, пяти частным компаниям.

Согласно решениям, принятым НКРЭ на заседании в четверг, «зеленый» тариф получили следующие предприятия: «Акванова Гидроресурс»; «Солар Парк Подгородное»; «ВинСолар» (II очередь); «Альтен-Инвест» (IV и V очереди); «Энергогарант» (крышная солнечная электростанция).

Кроме этого, комиссия перенесла рассмотрение вопросов об установлении «зеленого» тарифа на отпуск электрической энергии для предприятия «Подольская энергетическая компания» (Чапаевская гидроэлектростанция), а также соответствие местной составляющей 3-6 пусковых комплексов Краснодонской ветроэлектростанции (ВЭС) -1 законодательно установленному размеру предприятия «Ветряной парк Краснодонский».

Как ранее сообщал УНИАН, НКРЭ оставила без изменений тарифы на производимую в октябре электроэнергию из возобновляемых источников.

Тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями, составит 505,09 коп. за 1 кВт/ч, солнечными электростанциями, размещенными на крышах и фасадах, – 463 коп. за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию, производимую ветряными электростанциями, составит 122,77 коп. за 1 кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую малыми гидроэлектростанциями, составит 126,77 коп. за 1 кВт/ч.

Справка УНИАН. Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.