АМКУ оштрафовал «Беларус Ойл» и «Мобильный терминал» почти на 21 млн грн

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала две частные компании, занимающиеся реализацией нефтепродуктов - «Мобильный терминал» и «Беларус Ойл», на общую сумму 20,7 млн грн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

«По результатам проведенного Киевским городским территориальным отделением Комитета расследования было установлено, что указанные предприятия в 2012 году согласовали поведение во время участия в процедуре закупки отделом образования Кагарлыкской районной государственной администрации (Киевская обл.) жидких продуктов нефтепереработки», - говорится в сообщении ведомства.

Рассмотрев материалы дела, как отмечается в сообщении, было установлено, что ответчики в процессе подготовки и участия в процедуре закупки действовали не самостоятельно, не соревновались между собой, а согласовывали свои действия.

«Вследствие таких действий была устранена конкуренция между предприятиями, а право на заключение договора получило ООО «Беларус Ойл»,- отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 октября временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала компании «КЛО Карта» и «Авторух» на общую сумму 210 млн грн за искажение результатов тендеров.