Сланцевый газ – иллюзорная перспектива

Кабмин и компания Сhevron теперь могут подписать соглашение, предполагающее крупнейшую в истории независимой Украины сумму инвестиций в добычу углеводородов – свыше 10 млрд долларов. Это стало возможным после того, как депутаты Львовского облсовета, после четырех месяцев сопротивления, все-таки предоставили разрешение американцам на добычу сланцевого газа на Олесском месторождении.

Скорее всего, Chevron сможет приступить к геологической разведке и пробному бурению лишь в следующем году. Этот этап может занять около 5 лет перед тем, как компания поймет целесообразность коммерческой добычи газа. На осуществление поисковых работ, по словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, Chevron готова потратить около 350 млн долл.

Аналогичный проект добычи сланцевого газа на Востоке страны (Юзовском месторождении) был легко принят Харьковским и Донецким облсоветами еще в прошлом году. Разработку месторождения нетрадиционного газа там будет осуществлять компания Royal Dutch Shell.

Экологический тормоз

Экология технологических процессов, сопровождающих добычу нетрадиционных углеводородов, во всем мире встречает неоднозначный отклик у специалистов. Как известно, извлечение сланцевого газа из недр возможно только путем, так называемого, гидроразрыва пласта (ГРП). Технология осуществления ГРП включает в себя закачку в скважину с помощью мощных насосных станций жидкости (гель, в некоторых случаях вода, либо кислота). Именно химический состав жидкости, используемой при ГРП, ее влияние на грунтовые воды и почву является фактором, тормозящим добычу сланцевого газа в Европе.

Экологические аспекты добычи сланцевого газа как раз и стали камнем преткновения на пути ратификации соглашения с Chevron. В частности, депутаты Львовского облсовета в течение четырех месяцев настаивали на внесении правительством поправок в соглашение, призванных поднять уровень гарантии экологической безопасности региона. Но Кабмин пошел на компромисс лишь тогда, когда Chevron заявила о том, что у нее исчерпывается терпение и она рассматривает возможность инвестиций в добычу сланцевого газа в других странах.

В результате, в проект соглашения внесен ряд изменений. В частности, установлены критерии, при соблюдении которых соглашение с Chevron может вступить в силу. Кроме этого, депутаты Львовского облсовета обратились в Верховную Раду с просьбой рассмотреть «неотложный» законопроект, которым предусматривается перечисление части дохода от добычи сланцевого газа непосредственно в местный бюджет. Также народные избранники рекомендовали Кабинету министров разработать и внести соответствующий пакет экологических стандартов и нормативов по добыче сланцевого газа в соглашение с Chevron до его подписания.

И все-таки остается непонятным - действительно ли нужно в срочном порядке выполнять отмеченные требования, иначе соглашение не вступит в силу? Министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков - чиновник, которого больше всех должна волновать экологическая ситуация в регионах, оказался не в курсе происходящего, да и вообще посоветовал УНИАН по данному вопросу обратиться в Минэнергоугля.

«Меня там не было, там был министр энергетики, он это отстаивал и, наверное, лучше переадресуйте вопросы ему. Мне еще, как рабочему органу, окончательный вариант договора с учетом требований не заходил. Вот когда ко мне зайдет вариант, я уже смогу о чем-то конкретном говорить», - сказал Проскуряров, комментируя УНИАН итоги голосования во Львовском облсовете.

Цена вопроса

Правительство ожидает, что разработка двух месторождений позволит в ближайшее десятилетие увеличить собственную добычу газа на 50% - как минимум, до 30 млрд кубометров, что даст возможность Украине отказаться от импорта 10 млрд кубометров российского топлива на сумму свыше 4 млрд долларов.

Потенциальные запасы сланцевого газа на Юзовском и Олесском месторождениях, по оценкам Минэнергоугля, составляют порядка 5-8 трлн кубических метров.

Но логически встает вопрос - если проекты по добыче сланцевого газа совпадут с прогнозом правительства, какое влияние этот процесс окажет на уже существующий рынок традиционного газа, где 25% принадлежит частным газодобытчикам, а остальное - государству?

Помимо объемов добычи газа, важно точно понимать, сколько он будет стоить. К примеру, себестоимость добытого газа традиционным способом высока. НКРЭ установила предельную цену его реализации на уровне 3,4 тыс. грн за тысячу кубометров.

Сланцевый газ могут реализовывать значительно дешевле. Яркий тому пример – Соединенные Штаты Америки, где за 1 тыс. кубометров сланцевого газа предлагают менее 80 долларов. Однако на такие низкие цены Украине, вряд ли, стоит надеяться.

«Американский сценарий у нас не повторится, предпосылки другие», - заявил УНИАН Алексей Тимофеев, руководитель бизнес-направления Smart Energy, контролирующего одного из крупнейших частных газодобытчиков Regal Petroleum.

По его мнению, «экономика традиционной добычи привлекательнее сланцевых проектов». Как отмечает Тимофеев, риски, сопутствующие традиционной добычи газа, ниже и капитальные инвестиции на единицу добычи меньше, а даже при условии достижения в Украине коммерческих объемов добычи сланцевого газа, цены на традиционный газ будут оставаться достаточно высокими.

Более реальным примером, по мнению экспертов, может послужить Польша, которая рассчитывает начать коммерческую добычу сланцевого газа в 2014 году, надеясь, как и Украина, за счет этого снизить энергетическую зависимость от своего главного поставщика "голубого топлива" - Российской Федерации.

«Согласно данным польских источников, себестоимость нетрадиционного газа, по результатам работы добывающих компаний в стране, превышает 300 долл. за тыс. куб. м. Думаю, что аналогичные показатели будут характерны и для Украины», - говорит директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

Сейчас Украине российский газ по среднегодовой цене обходится в 400 долл. за 1 тыс. куб. м.

Несмотря на прогнозы правительства по поводу запасов сланцевого газа, эксперты отмечают, что коммерчески привлекательные объемы могут оказаться меньшими. «То, как развиваются сланцевые проекты в Польше, свидетельствует, что оптимистические заявления, которые делались в 2009 году, на сегодня имеют масштаб на порядок меньше», - сказал УНИАН директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Эксперт обращает внимание на то, что из прогнозируемых нескольких триллионов кубических метров ресурсов газа, коммерчески извлекаемые запасы в Польше оценены примерно в 10 раз меньше (около 700 млрд куб. м). «Это тоже не мало, но до сих пор вопрос в Польше открыт - смогут ли их коммерчески выгодно извлекать», - резюмирует Гончар.

По мнению Марунича, после 2018 года сланцевый газ, при сохранении благоприятной для инвестора ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке (высоких цен – ред.), может обеспечить менее 20% потребностей страны, при этом значительная часть продукции будет принадлежать инвестору (Shell и Chevron – ред.), который имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению, к примеру, экспортировать добытый газ.

План «Б»

Кроме двух американских компаний, которые попытаются использовать шанс по разведке промышленных запасов сланцевого газа в Украине, отмашки от правительства ждет другой энергетический гигант – ExxonMobil. Как ожидается, Украина до конца октября подпишет с ним соглашение по добыче газа на шельфе Черного моря (Скифская площадь).

По словам Ставицкого, поисковые корабли ExxonMobil уже ведут работы на румынской части месторождения и готовы будут приступить к разведке украинской части шельфа уже к концу текущего года.

Прогнозные запасы Скифского месторождения составляют порядка 150 млрд кубометров газа, с предполагаемым годовым объемом извлечения от 3 до 4 млрд.

Кроме этого, в Черном море уже реализуется проект, которым занимается «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - «Черноморнафтогаз».

За первое полугодие 2013 года, благодаря интенсификации работ на месторождениях в Черном море, компания увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% - до 736 млн кубометров. «Черноморнафтогаз» планирует к 2015 году превысить отметку ежегодной добычи в 3 млрд куб. м.

«C моей точки зрения, самая главная перспектива находится на шельфе Черного моря, связанная с обычным природным газом. Речь не идет о том, что это будет через год, два, три. Если проекты по нетрадиционному газу либо не увенчаются успехом, либо будут иметь минимальные показатели, то, в принципе, главное направление будет связано с перспективой шельфа, который тоже плохо разведан», - считает Гончар. Эксперт отмечает, что добыча природного газа на глубоководных участках шельфа тоже не очень быстрый процесс, а для достижения весомого результата понадобится порядка семи лет.

Артем Белоусов (УНИАН)