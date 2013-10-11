США в следующем году опередят Россию по добыче нефти

США выйдут на первое место в мире по добыче нефти, обогнав Россию, в будущем году, передает Reuters со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (IEA).

"Поскольку добыча превышала 10 миллионов баррелей в сутки в течение двух последних кварталов, (США) могут стать крупнейшим не входящим в ОПЕК производителем жидких углеводородов, обогнав Россию, ко второму кварталу 2014 года. И это не считая биотоплива и роста нефтепереработки", - говорится в ежемесячном докладе IEA.

Вышедшие несколькими днями ранее официальные данные США показали, что за счет значительного роста собственной добычи страна уступила Китаю мировое лидерство в импорте нефти.

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По оценке IEA, благодаря американской добыче поставки нефти из стран вне ОПЕК в 2014 году вырастут в среднем на 1,7 миллиона баррелей в сутки, а во втором квартале - на 1,9 миллиона, что станет рекордным ростом с 1970-х годов.

Агентство снизило прогноз среднесуточного спроса на нефть ОПЕК в будущем году на 100.000 баррелей до 29 миллионов. IEA сохранило прогноз роста мирового потребления на уровне 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2014 году.