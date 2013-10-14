Суточная добыча нефти в Персидском заливе достигла рекорда

Четыре страны Персидского залива - Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия - увеличили в третьем квартале текущего года до рекордно высокого показателя общий объем суточной добычи нефти - 16,4 млн баррелей, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Файнэншл таймс".

В результате эти арабские страны заработали на экспорте нефти за три месяца (июль-сентябрь) в совокупности 150 млрд долларов. Так, в сентябре на их долю пришлось 18% мирового спроса на черное золото. Рост показателя позволил четырем странам Персидского залива активизировать поставки нефти на быстроразвивающийся азиатский рынок. В частности, заметно вырос экспорт в Индию и Китай.

Таким образом Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия реагируют на вызов со стороны США, которые внедряют в промышленную эксплуатацию эффективную технологию добычи газа и нефти из сланцевых пород, подчеркивается в издании.

"Несмотря на сланцевую революцию, Ближний Восток останется в центре мировой нефтяной промышленности еще определенное время", - указал главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бироль.