Цены на нефть снижаются на фоне разногласий по бюджету США

На мировых торгах в понедельник, 14 октября, цены на нефть снижаются из-за сохраняющихся разногласий между президентом США Бараком Обамой и его оппонентами в Сенате по бюджетным вопросам, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.34 мск понизилась на 0,17% - до 111,11 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,26% и составила 101,75 доллара за баррель.

Госучреждения частично закрыты с 1 октября из-за отказа республиканцев принять бюджет. Кроме того, из-за отсутствия санкции на новые заимствования стране теоретически грозит дефолт уже 17 октября.

"Непряженность на рынке сохранится в связи с бюджетными проблемами в США", - прогнозирует гендиректор Barratt’s Bulletin Джонатан Барратт, цитируемый агентством Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США допускает принятие законопроекта о краткосрочном повышении потолка госдолга; при этом приоритетным вариантом остается увеличение предела заимствований на долгий срок, заявил директор Национального экономического совета Джин Сперлинг.