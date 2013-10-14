Объем векселей для покрытия долгов теплокоммунэнерго ограничен

Кабинет министров Украины ограничил объем выпуска векселей для покрытия задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию суммой в 2,85 млрд грн, говорится в постановлении правительства №720, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Как отмечается в документе, предельный размер выпуска векселей установлен для текущей задолженности, подтвержденной результатами инвентаризации.

Кроме того, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено срочно утвердить формы доверенности органу Государственной казначейской службы, а также формы договора о проведении расчетов между предприятиями теплоснабжения и поставщиками природного газа для погашения задолженности за использованный природный газ с использованием векселей.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект, разрешающий ввести финансовые векселя для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, возникших из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.

Как ожидается, векселя будут иметь срок обращения до пяти лет и доходностью 5%.

Авторы законопроекта называют основным фактором возникшей задолженности предприятий теплоэнергетики за импортированный природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, не возмещенную надлежащим образом задолженность государственного бюджета перед местными бюджетами по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения, общая сумма которой по состоянию на 1 сентября увеличилась с начала текущего года до 10,6 млрд грн с 3,9 млрд грн.

Ранее, 4 июля 2013 года, Верховная Рада разрешила структурировать бюджетную задолженность векселями. 7 августа 2013 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ.

Вместе с тем, Всемирный банк раскритиковал возможность выпуска векселей для оформления бюджетной задолженности.