"Газпром" отказался от строительства трубопровода в Японию

"Газпром" отказался от рассмотрения идеи строительства трубопровода в Японию, однако может проложить его в Южную Корею в случае смягчения обстановки в регионе, заявил заместитель председателя правления российской корпорации Александр Медведев в интервью газете "Майнити".

"Мы рассматривали проект трубопровода на Японию, - сказал он. - Однако были указания на его опасность для рыболовства и окружающей среды. В настоящее время изучение этого проекта остановлено", передает ИТАР-ТАСС.

"Идея трубопровода в Южную Корею через территорию КНДР остается на столе, - отметил Медведев. - Однако предварительным условием является продолжение переговоров о решении политических проблем, связанных с севером Кореи".

Отвечая на вопрос об обеспеченности сырьем предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ), которое должно заработать с 2018 года под Владивостоком, Медведев дал понять, что беспокойства на этот счет быть не должно. "На первом этапе мы предполагаем производство 10 млн тонн СПГ в год, - сказал он. - Для этого вполне достаточно газа с месторождения "Сахалин-3", которое осваивает "Газпром". Если мы перейдем ко второй очереди предприятия для расширения экспорта, то потребуются новые ресурсные источники. В частности, мы предполагаем рост спроса со стороны японских предприятий, но это зависит от политики Японии в области атомной энергетики. В качестве нового сырьевого источника есть Чаяндинское газовое месторождение (в Якутии), однако до начала его освоения нужно оценить перспективы сбыта. Есть и вопрос о том, будет ли Китай увеличивать закупки газа".

Медведев отметил также, что "Газпром" не боится честной конкуренции на рынке, в частности, с американским сланцевым газом. "Потенциальные экспортные возможности США неизвестны, - сказал он. - Есть разные оценки - от 10 млн тонн до 110 млн тонн в год. Американский экспорт, видимо, в основном пойдет в Азиатско-Тихоокеанский регион, где расположены Китай, Индия, Вьетнам и другие районы с перспективами экономического роста. Конкуренции мы не боимся".